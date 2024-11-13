На дорогах Люберец заделали более 12,2 тыс ям в 2024 году

С начала текущего года на автомобильных дорогах городского округа Люберцы подрядные организации заделали более 12,2 тыс. аварийных ям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С начала года на автомобильных дорогах городского округа проводятся работы по ямочному ремонту. На данный момент на муниципальной и региональной сети заделали 12 206 выбоин общей площадью 20 668 квадратных метров», — сказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что для содержания улично-дорожной сети округа задействовано 102 единицы техники и 328 рабочих. Они обслуживают автомобильные дороги протяженностью 412 км. Особое внимание уделяется тротуарам, их 352 км, из них 322 км убираются механизированным способом, а 30 км — вручную. Подрядные организации убирают подходы к пешеходным переходам в количестве 401 единицы, а также 123 муниципальных остановочных павильонов и 178 региональных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.