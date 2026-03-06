МЖД усилила противопаводковые работы на железной дороге в Подмосковье

Специалисты Московской железной дороги проводят противопаводковые мероприятия для обеспечения бесперебойного движения поездов в период таяния снега в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Московская железная дорога готовит инфраструктуру к пропуску паводковых и ливневых вод. Работы направлены на сохранение целостности сооружений и стабильную работу железнодорожного транспорта в период массового таяния снега.

На станциях продолжают убирать и вывозить снег, чтобы исключить подтопление устройств при положительных температурах. Очистка ведется вручную и с использованием специальной техники. Особое внимание уделяют земляному полотну, насыпям и выемкам, кюветам, водоотводным канавам и лоткам, а также отверстиям малых мостов и труб. Организовано вскрытие льда на водоотводах и руслах искусственных сооружений.

К настоящему времени от снега и льда расчищено около 600 малых мостов и водопропускных сооружений, 350 км кюветов и более 300 км водоотводных канав. Специалисты обследовали свыше 100 насыпей и выемок, совместно с владельцами проверили 33 плотины выше по течению от железнодорожных путей. В бассейнах рек Оки и Днепра уровень воды контролируют на 62 водомерных постах дважды в день.

Перед началом паводка локомотивные бригады и работники путевого комплекса прошли технические занятия по действиям при возможных размывах полотна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.