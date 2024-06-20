«Мострансавто» выпустит транспортные карты «Стрелка» в обновленном дизайне

Подмосковное «Мострансавто» планирует выпустить новые транспортные карты «Стрелка» с уникальным дизайном. Лимитированная серия будет посвящена проекту «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Туристический проект правительства Московской области «Лето в Подмосковье» посвящен популяризации отдыха в регионе. Общий тираж карт составит 1 тысячу экземпляров.

Купить тематические «Стрелки» можно будет на некоторых объектах транспортной инфраструктуры «Мострансавто» — на автовокзалах и автостанциях. Также в этом сезоне на маршрутах Мострансавто курсируют автобусы, украшенные баннерами «Лето в Подмосковье».

Карта «Стрелка» позволяет оплатить проезд на городских, пригородных и междугородных маршрутах «Мострансавто». Для постоянных пользователей карт предусмотрена система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир в течение 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а начиная с 51-й поездки достигает 35%.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.