Мострансавто в Подмосковье выплатит до 20 тыс за рекомендацию

Компания «Мострансавто» в марте 2026 года выплачивает сотрудникам до 20 тыс. рублей за приглашение на работу водителей автобусов и слесарей в филиалы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В компании действует мотивационная программа «Приведи друга». Сотрудник получает 15 тыс рублей за рекомендацию водителя автобуса или слесаря. В перечень слесарных специальностей входят аккумуляторщик, маляр, медник, обойщик, ремонтировщик резиновых изделий, рихтовщик кузовов, слесарь по ремонту автомобилей, станочник широкого профиля и электрогазосварщик.

Половину суммы выплачивают через месяц после трудоустройства кандидата, вторую — еще через месяц. За второго и каждого последующего принятого сотрудника предусмотрено по 20 тыс рублей: 10 тыс через месяц и еще 10 тыс через два месяца работы. Чем больше трудоустроенных кандидатов, тем выше общий бонус.

В программе учитываются только те специалисты, которые не работали в Мострансавто последние шесть месяцев и были приняты в марте 2026 года. Актуальные вакансии размещены на сайте компании в разделе «О компании / Вакансии». Обратиться по вопросам трудоустройства можно через Telegram-бот https://t.me/mta_hr_bot, по короткому номеру *1795 или по телефону +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.