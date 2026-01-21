«Мострансавто» в Подмосковье выплачивает бонусы за привлечение новых сотрудников

Сотрудники «Мострансавто» в Подмосковье могут получить денежное вознаграждение за привлечение на работу водителей автобусов и слесарей в январе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто, подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, запустила мотивационную программу «Приведи друга». В рамках инициативы сотрудники компании получают бонус за каждого приглашенного кандидата на должности водителя автобуса или слесаря.

Размер вознаграждения составляет 10 тысяч рублей за одного кандидата. Если сотрудник рекомендует двух и более человек, сумма увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого. Половина бонуса выплачивается через месяц после трудоустройства кандидата, оставшаяся часть — по истечении второго месяца работы.

В программе учитываются только те кандидаты, которые не работали в «Мострансавто» последние полгода и были приняты в филиалы на указанные должности в январе 2026 года.

С актуальными вакансиями можно ознакомиться на сайте компании в разделе «О компании / Вакансии».

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.