«Мострансавто» в Подмосковье выплачивает бонусы за привлечение новых сотрудников
Фото - © Минтранс Подмосковья
Сотрудники «Мострансавто» в Подмосковье могут получить денежное вознаграждение за привлечение на работу водителей автобусов и слесарей в январе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Мострансавто, подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, запустила мотивационную программу «Приведи друга». В рамках инициативы сотрудники компании получают бонус за каждого приглашенного кандидата на должности водителя автобуса или слесаря.
Размер вознаграждения составляет 10 тысяч рублей за одного кандидата. Если сотрудник рекомендует двух и более человек, сумма увеличивается до 15 тысяч рублей за каждого. Половина бонуса выплачивается через месяц после трудоустройства кандидата, оставшаяся часть — по истечении второго месяца работы.
В программе учитываются только те кандидаты, которые не работали в «Мострансавто» последние полгода и были приняты в филиалы на указанные должности в январе 2026 года.
С актуальными вакансиями можно ознакомиться на сайте компании в разделе «О компании / Вакансии».
В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.