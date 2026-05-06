Мострансавто разместило портреты ветеранов в автобусах Подмосковья

Акция «Бессмертный полк» стартовала в автобусах Подмосковья в преддверии Дня Победы. Мострансавто разместило портреты ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла в салонах сотен автобусов на маршрутах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этом году фотографии героев заняли места в салонах общественного транспорта по всей Московской области. Обычные поездки для пассажиров становятся минутами памяти о ветеранах. Мострансавто является подведомственной организацией регионального минтранса.

Сегодня акция «Бессмертный полк» проходит в разных форматах по всей стране. Портреты ветеранов размещают на улицах городов, в школах, на предприятиях, в социальных сетях, на фасадах зданий и в транспорте. Ежедневно автобусы Мострансавто перевозят до 2 млн пассажиров, делая память о героях частью повседневной жизни.

«Для нас День Победы — не пункт в плане мероприятий. Мы ежедневно перевозим до 2 млн пассажиров и параллельно везем историю тысяч семей Московской области и память о ветеранах. Пассажиры часто останавливаются у фотографий, рассматривают лица, читают фамилии. Для многих такие поездки становятся личным моментом памяти и напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа», — прокомментировали в Мострансавто.

Акцию в автобусах компания проводит не первый год. Портреты пополняют архив «Бессмертного полка», чтобы сохранить память о героях в открытом доступе. В Мострансавто подчеркнули, что фотографии останутся в салонах минимум на время праздников, а часть автобусов будет перевозить их до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.