Мострансавто раздает воду пассажирам на остановках Подмосковья

сегодня в 18:25

Раздача прохладной бутилированной воды организована для пассажиров общественного транспорта в Подмосковье в период жаркой погоды. Уже выдано более 600 бутылок, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры общественного транспорта Московской области могут бесплатно получить бутылку прохладной воды на остановочных пунктах, автовокзалах и автостанциях. Акция проводится в часы пик, когда нагрузка на транспортную систему особенно высока.

Специалисты Мострансавто уже раздали более 600 бутылок воды. Мобильные пункты организованы так, чтобы не мешать посадке и высадке пассажиров и не создавать заторов на остановках.

Раздача будет продолжаться, пока в регионе сохраняется жаркая погода.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.