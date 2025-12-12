«Мострансавто» признано лучшим работодателем Подмосковья для ветеранов боевых действий

Сегодня в «Мострансавто» работают почти 400 ветеранов Афганской войны, чеченских кампаний и специальной военной операции. Для них важно не просто трудоустройство, а возвращение к активной жизни и востребованной работе, приносящей пользу людям.

Ветераны боевых действий задействованы в компании на самых разных направлениях, от управленческих и инженерных до рабочих и специализированных служб. Они занимают должности директоров филиалов, главных инженеров и аудиторов, отвечают за гражданскую оборону, мобилизационную подготовку, транспортную и производственную безопасность. Среди них есть и водители автобусов, начальники колонн, мастера участков, слесари по ремонту подвижного состава, электрогазосварщики и контролеры ОТК.

«Вернуть людей в гражданскую жизнь, дать им возможность реализовать себя — наша общая задача. Спасибо всей команде Мострансавто за внимательное и по-настоящему человеческое отношение», — отметил генеральный директор компании Андрей Майоров, получая награду.

Компания, в том числе, помогает получить категорию D тем, кто после ранений и лечения по состоянию здоровья может управлять общественным транспортом. Для сотрудников предусмотрен расширенный социальный пакет. Водители получают бесплатный проезд в автобусах компании, жилье в общежитиях или компенсацию аренды для иногородних, отпуск до 42 дней, форменную одежду, а также путевки для детей в оздоровительные лагеря. Действует программа «Приведи друга» с выплатой премии от 10 тысяч рублей.

Медицинские осмотры проводятся за счет работодателя. При трудоустройстве водителям выплачивается единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Для иногородних сотрудников, проживающих более чем в 400 километрах от места работы, предусмотрена компенсация расходов на проезд к месту жительства и обратно до 100% фактических затрат, но не более 10 тысяч рублей.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Вакансии».

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.