«Мострансавто» приглашает женщин на работу водителями автобусов

В «Мострансавто» продолжается набор женщин-водителей автобусов в различных городах Московской области. На сегодняшний день в компании успешно работает 173 женщины за рулем пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Среди филиалов предприятия лидером по количеству женщин-водителей является МАП № 2 г. Коломна, где трудятся 32 женщины-водителя. Второе место занимает МАП № 12 г. Ногинск с 30 сотрудницами, а третье — МАП № 5 г. Подольск, где 24 женщины выводят на маршруты свои ТС.

В «Мострансавто» также управляют транспортными средствами и авто-леди 60+. Все, кто чувствует в себе энергию, любопытство, желание разрушить устоявшиеся стереотипы, попробовать себя в необычной роли и с удовольствием помогать пассажирам добираться в нужное им место — добро пожаловать в компанию. Кстати, представителям предпенсионного и пенсионного возраста в компании предусмотрены дополнительные льготы.

На сегодняшний день доход водителей автобусов — от 120 000 рублей. Для новых сотрудниц предусмотрена единовременная выплата в размере 50 000 рублей при условии, что они впервые устраиваются в «Мострансавто» или не работали в компании более года. Иногородним работницам доступно бесплатное общежитие или компенсация аренды жилья до 12 000 рублей в месяц.

Водители автобусов компании пользуются рядом социальных льгот: бесплатным проездом в автобусах Мострансавто, увеличенным до 42 дней отпуском, обеспечением форменной одеждой, регулярными медицинскими осмотрами и путевками для детей. Особое внимание уделяется программам профессионального развития — для обладательниц прав категорий B или C доступна бесплатная переподготовка на категорию D с гарантированным трудоустройством. В течение сентября в рамках акции «Приведи друга» — сотрудники, которые рекомендуют компанию своим знакомым и приводят нового работника, получают дополнительно 15 000 рублей.

Стать частью команды «Мострансавто» можно несколькими способами: через Telegram-бота компании, на официальном сайте https://mostransavto.ru/vacancy/, а также на популярных платформах по поиску работы — HeadHunter и Авито. После успешного прохождения обучения и стажировки новые водители получают возможность работать на маршрутах Подмосковья, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.