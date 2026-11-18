Мострансавто предлагает обладателям прав категорий B или C бесплатно пройти переподготовку на категорию D со стипендией 27 093 рубля на время учебы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Житель Воскресенска Дмитрий Козлов, участник специальной военной операции и кавалер ордена Мужества, уже воспользовался программой бесплатного обучения водителей автобусов Мострансавто. Он завершил теоретическую часть и приступил к практике.

«Планирую выйти на работу в филиал. Очень удобный формат, качественное обучение. Для участников СВО сейчас особенно важна адаптация к мирной жизни, и такие программы помогают вернуться к ней плавно — с новой профессией и стабильной работой», — рассказал Дмитрий.

Новым водителям предлагают зарплату от 100 тыс. рублей в месяц, стимулирующую выплату 50 тыс. рублей при трудоустройстве и компенсацию 12 тыс. рублей за наем жилья.

Социальный пакет включает бесплатную форменную одежду, медосмотры за счет предприятия, отпуск до 42 календарных дней и путевки в детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников. Работникам предпенсионного и пенсионного возраста предоставляют санаторно-курортное лечение.

Соискатели могут обратиться по телефону +7 (926) 606-14-17.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.