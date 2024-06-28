«Мострансавто» перевезет участников «Поезда памяти» в парк «Патриот» Подмосковья

В рамках военно-патриотического проекта «Поезд памяти» 1 июля 2024 года автобусы «Мострансавто» перевезут школьников и сопровождающих их лиц в парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В работе будут задействованы комфортабельные автобусы большого класса. Транспортные средства оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами и, в соответствии с правилами организованной перевозки группы детей, — желтыми проблесковыми маячками. Перед выходом на маршруты автобусы пройдут необходимую предрейсовую проверку. С водителями проведут инструктаж по безопасности перевозок детей.

В этом году проходит третий сезон «Поезда Памяти», 20 июня специальный состав со старшеклассниками восьми стран СНГ отправился из Москвы в Брест. За две недели школьники посетят 15 городов, сыгравших важную роль для Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.