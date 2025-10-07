«Мострансавто» объявило конкурс на лучшее фото рейсового автобуса компании

Подмосковье — это бесконечная череда удивительных пейзажей и достопримечательностей, которые проносятся за окном во время поездок. «Мострансавто» приглашает жителей Московской области принять участие в фотоконкурсе «Автобус в объективе» и запечатлеть автобус компании на фоне достопримечательностей и пейзажей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Это возможность не просто быть пассажиром, а стать настоящим охотником за уникальными кадрами. Цель конкурса — найти самые творческие и атмосферные работы, раскрывающие образ современного Подмосковья и автобусов предприятия в их повседневной динамике. Участникам предлагается обратить внимание на моменты, которые делают каждую поездку уникальной: будь то игра света в салоне, отражение в окне, автобус на фоне исторического здания.

Для участия в конкурсе необходимо до 21 октября направить свои фотографии на электронную почту pressamta@mtamo.ru. К отправке принимаются снимки в хорошем качестве, на которых присутствует автобус компании «Мострансавто». От одного участника принимается по одной заявке и до 5 фотографий. Также в письме необходимо указать название работы и данные автора: ФИО, город проживания, а также номер телефона для связи.

Авторы самых вдохновляющих, трогательных и креативных фотографий будут вознаграждены — их ждут специальные памятные призы от «Мострансавто».

Компания является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что обновление и ремонт автобусов в Подмосковье имеют важное значение.

«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. Зимой, когда холодно, важно, чтобы печки были исправны, летом, как мы видим, достаточно высокая температура, по крайней мере последнюю неделю, поэтому в автобусах должны работать кондиционеры. Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Воробьев.