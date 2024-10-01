«Мострансавто» направило 10 автобусов для вывоза пассажиров Ярославского направления

сегодня в 18:49

В связи со сходом двух грузовых вагонов на Ярославском направлении для вывоза пассажиров «Мострансавто» направило 10 автобусов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

5 автобусов до Болшево, которые едут до Детской с остановками «Зеленый бор», «Ивантеевка-2», «Ивантеевка».

5 автобусов до Детской, которые поедут до Болшево с аналогичными остановками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.