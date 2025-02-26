«Мострансавто» готовит подвижной состав к весенне-летнему периоду

Техническая служба «Мострансавто» готовит подвижной состав компании к весенне-летнему периоду. Сезонное обслуживание пройдут более 6,4 тыс. автобусов различного класса. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Техническое обслуживание будет проводиться по всем узлам и агрегатам, согласно пробегу транспортного средства. Специалисты «Мострансавто» уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, которые в наибольшей степени подвержены накопительному эффекту воздействия реагентов, а также зимней «колейности» на дорогах — это кузовная часть, а также ходовая и рулевая системы управления. Также будут проверены системы торможения.

Кроме того, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и проводят обслуживание систем кондиционирования. Ведется осмотр электрооборудования, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Специалисты проверяют работу подъемников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости проводят ремонт напольного покрытия, сидений, уплотнения окон, дверей и люков в салоне автобусов.

Подготовка транспортных средств проводится во всех филиалах компании. Благодаря оснащенности технических баз и квалификации специалистов работы будут выполнены в соответствии с перечнем проверочных пунктов и регламентами заводов-изготовителей автобусов. Подразделения обеспечиваются необходимым количеством запасных частей, техническими жидкостями и расходными материалами.

Планируется, что все работы по сезонной подготовке будут завершены до 18 мая.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.