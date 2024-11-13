Для повышения качества обслуживания жителей Московской области «Мострансавто» добавило 68 автобусов на востребованные маршруты. Дополнительные транспортные средства вышли на линии в 12-ти городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах — это прямой отклик на запросы жителей. Сокращение интервалов движения и повышение общей транспортной доступности особенно важны в условиях постоянно растущего числа жителей Подмосковья. Эта работа будет продолжена», — сказал и. о. генерального директора АО «Мострансавто» Дмитрий Минченко.

«Мострансавто» — подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО — систематически корректирует работу маршрутов на основе обратной связи, получаемой от пассажиров. В ответ на растущий пассажиропоток компания увеличивает количество автобусов, оптимизирует их классность и схемы движения, а также обновляет расписания. К началу осенне-зимнего сезона особое внимание уделено проверке технического состояния автобусов перед выходом на маршруты.

Пассажиры могут оплатить проезд в автобусах «Мострансавто» несколькими способами: банковской картой, транспортными картами «Стрелка» всех видов и «Тройка» (тариф «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам. С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте компании, опция доступна в разделе «Маршруты и расписания»/«Расписание».

Расписание движения автобусов также можно получить в чат-боте «Мострансавто» в Telegram. Кроме того, информацию о графике движения предоставляет виртуальный помощник на единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.