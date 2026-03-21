Москвичей предупредили об опасности весеннего солнца за рулем автомобиля

Яркие лучи — один из самых коварных факторов за рулем. Из-за низкого положения над горизонтом солнце может ослепить водителя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ухудшить видимость может низкое солнце, которое утром и вечером светит в лобовое стекло. Угол падения лучей часто оказывается на уровне глаз водителя.

Также снижает вимость налет на лобовом стекле. После зимы на нем остается тонкий слой грязи и пыли. В пасмурную погоду налет почти незаметен, но при прямом солнечном свете каждая микрочастица начинает преломлять лучи. В результате обзор превращается в мутную «пелену».

Помимо этого, важно помнить об эффекте мокрого асфальта. Весной дороги могут быть местами еще влажными из-за таяния снега. Мокрый темный асфальт работает как зеркало: отражает солнечный свет. Это может дезориентировать водителя правильно оценить дистанцию до машин впереди.

Чтобы снизить риск ДТП в солнечную погоду, необходимо тщательно вымыть лобовое стекло изнутри, использовать очки с поляризационными линзами и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Если водителя ослепило, то важно не менять полосу движения. Следует включить «аварийку», опустить солнцезащитный козырек и плавно снижать скорость до полной остановки, пока зрение не восстановится.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.