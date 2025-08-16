Москвичей предупредили о временных ограничениях метро из-за концерта «Зверей»

В связи с проведением концерта 16 августа метрополитен вводит временные ограничения на станциях около стадиона «Лужники». Горожан и гостей российской столицы просят учитывать ситуацию и продумывать маршруты передвижения заранее, об этом сообщили в московском Дептрансе .

Южный вестибюль станции «Спортивная» 16 августа изменит режим работы: до начала мероприятия пассажиры смогут только выходить через него, а после концерта — только входить.

Чтобы не терять время в очередях после концерта, пассажирам рекомендуется заблаговременно пополнить карту «Тройка» через приложение «Метро Москвы» или использовать банковскую карту для оплаты проезда непосредственно на турникетах.

На официальном сайте большой спортивной арены «Лужники» сообщается, что 16 августа на главной сцене площадки выступит музыкальная группа «Звери», которая отметит 25-летие своего существования. Поклонников группы ждет уникальная программа, в рамках которой прозвучат многими любимые хиты «Напитки покрепче» и «Районы-кварталы».