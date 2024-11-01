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Москвичам посоветовали использовать метро для поездок из-за непогоды в пятницу

В пятницу в Москве прогнозируется дождь. Жителям столицы посоветовали использовать метро для поездок из-за непогоды, сообщает пресс-служба городского Дептранса .

Сейчас интенсивное движение зафиксировано на внутренней стороне ТТК в районе Хорошевской эстакады, внутренней стороне МКАД в районе улицы Подольских Курсантов и Тверской улице.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на Ленинградском шоссе по направлению в область, внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе и внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая.

Вечерний разъезд начнется в 16:00. Автолюбителям рекомендовали выезжать до него или отложить поездки на машине и воспользоваться метро или городским наземным транспортом.

На движение могут повлиять неблагоприятные погодные условия, короткий рабочий день, ремонтные работы на дорогах или ДТП.

1 ноября на Москву обрушился циклон «Мартина». Он принес с собой ливни, снег, штормовой ветер и гололедицу.