Московские электросуда перейдут на «зимние» тарифы с 1 октября

С 1 октября до 30 апреля электросуда регулярных речных маршрутов в Москве будут работать по «зимним» тарифам, билеты станут дешевле примерно в 2 раза, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Наши уникальные электросуда работают круглый год. Они перевозят пассажиров даже в холодное время и могут проходить по мелкобитому льду толщиной до 20 см», — подчеркнул Ликсутов.

Он уточнил, что в салоне всегда поддерживается комфортная температура.

«Мы продолжаем развивать регулярный речной электротранспорт по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил вице-мэр.

В мегаполисе на круглогодичных электросудах можно пользоваться почти всеми привычными способами оплаты проезда. Так, заплатить пассажир может картой «Тройка», банковской картой, а еще пройти по биометрии или с помощью СБП.

Стоимость одной поездки по «зимнему» тарифу на электросудах в Москве составит:

по карте «Тройка»: 100 рублей в будни и 130 рублей в выходные и праздники (вместо 300 и 450 рублей соответственно);

по биометрии: 100 рублей в будние дни и 130 рублей в выходные и праздники (вместо 200 и 350 рублей соответственно);

по банковской карте и СБП: 120 рублей в будни и 150 рублей в выходные и праздники (вместо 350 и 500 рублей соответственно).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.