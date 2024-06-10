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Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке в Московской области утром 10 июня

В понедельник утром, 10 июня, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

На автомобильных дорогах МО зафиксировано более 991 тыс. автомобилей, что на 1% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым» и М-7 «Волга», а также на Носовихинском, Волковском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе.

Минтранс Подмосковья просит быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.