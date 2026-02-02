Минтранс Подмосковья проведет серию вебинаров по дорогам и транспорту 4 февраля

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организует 4 февраля серию вебинаров по вопросам дорог и транспорта для пользователей регионального портала госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары Минтранса Подмосковья пройдут 4 февраля и будут посвящены услугам в сфере дорог и транспорта. Специалисты министерства разъяснят порядок подачи заявок, требования к документам и расскажут о частых причинах отказа при оформлении услуг на портале uslugi.mosreg.ru.

В программе — разъяснения по согласованию размещения инженерных коммуникаций, проектов и схем организации дорожного движения, получению разрешений на перевозку пассажиров и багажа такси, внесению сведений о пропусках для грузового транспорта на МКАД, согласованию схем транспортного обслуживания территорий, переоформлению свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок.

Также участникам расскажут о правилах обслуживания транспортных карт «Стрелка», выдаче разрешений на авиационные работы, предоставлении земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, согласовании местоположения границ участков, а также о согласии на строительство и реконструкцию в полосах отвода дорог.

Каждая тема будет рассмотрена в отдельном временном слоте с 09:00 до 18:00. Подробное расписание размещено на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.