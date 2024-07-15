сегодня в 17:35

Минэкологии Подмосковья потребует у компании возмещения ущерба за сбитого лося

В интересах Минэкологии межрайонная природоохранная прокуратура Московской области подала исковое заявление в Нагатинский районный суд города Москвы на возмещение ущерба, причиненного охотничьим ресурсам организацией в результате наезда транспортного средства компании на лося. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ранее на автодороге Егорьевск-Б.Гридино-Семеновская автомобилист на служебном транспортном средстве совершил наезд на лося, в результате чего животное погибло.

«Данный факт зафиксировали сотрудники ДПС ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Транспортное средство принадлежит коммерческой организации ООО «Бенефис». В добровольном порядке компания отказалась выплатить штраф, после чего последовало обращение прокуратуры в суд», — сообщил Фирсов.

Согласно законодательству, обязанность возмещения вреда, причиненного охотничьим ресурсам, возлагается на физическое или юридическое лицо, владеющее источником повышенной опасности — транспортным средством.

Сумма вреда, причиненного охотничьим ресурсам в соответствии с имеющейся Методикой, составила 80 тыс. рублей.

«Мы следим за ситуацией и будем отстаивать нашу позицию по данному делу в суде. Ущерб, причиненный объектам животного мира, должен быть возмещен», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.