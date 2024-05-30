Между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро идет проходка тоннелей

сегодня в 11:10

Тоннелепроходческие механизированные комплексы (ТПМК) «Натали» и «Виктория» преодолеют трассу более 1 км между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«ТПМК „Натали“, приступивший к проходке левого перегонного тоннеля между будущими станциями „Народное Ополчение“ и „Бульвар Генерала Карбышева“ Рублево-Архангельской линии м, и комплекс „Виктория“, строящий правый тоннель, пройдут каждый более 1 км в грунтах из обводненных песков и суглинков Архангельской линии метро», — уточнил Загрутдинов.

По его словам, работы по проходке тоннелей будут вестись на глубине около 20 м.

Трассы тоннелей пройдут под застройкой района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы.

Используемые ТПМК «Натали» и «Виктория» не в первый раз применяются в подземном строительстве мегаполиса.

Строящаяся Рублево-Архангельская линия подземки свяжет активно развивающуюся территорию в Рублево-Архангельском с БКЛ метро и деловым центром «Москва-Сити».