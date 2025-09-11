Метро в Москве на День города будет работать до 2 часов ночи

На День города в столице продлят работу транспорта. Метро будет работать до двух часов ночи, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Станции метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00 в ночь с 13 на 14 сентября. Также продолжат работу 17 трамвайных маршрутов.

18 регулярных маршрутов будут работать в обычном режиме. Расписание можно посмотреть по ссылке.

13 и 14 сентября 2025 в столице пройдет День города. Москва будет отмечать 878-летие. В материале РИАМО рассказываем о развлекательных площадках и активностях, которые будут ждать в эти дни москвичей и гостей столицы.