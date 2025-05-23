Mazda снова продает машины в России с заводской гарантией

Жители России снова могут купить автомобиль марки Mazda с заводской гарантией, которая распространяется на две модели. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба компании, пишет Autonews .

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — сообщили в Mazda.

Заводская гарантия распространяется либо на 100 тысяч километров пробега, либо на три года эксплуатации. Зависит от того, что наступит раньше: если владелец автомобиля накатает пробег свыше 100 тысяч километров раньше, чем за трехлетний срок, гарантия такого формата перестанет действовать.

В настоящее время Mazda поставляет в Россию свои машины через Китай. Также есть модели, которые дилеры привозят сами, на эти машины тоже может быть гарантия в виде страховки или локальная дилерская на уникальных условиях.

Ранее сообщалось, что ряд автопроизводителей, ушедших с российского рынка в 2022 году, задумались о возвращении. Mazda была в числе тех, кто рассматривал официальное возвращение в российский сегмент.