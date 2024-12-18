Массовые нарушения безопасности полетов нашли у авиакомпании «Азимут»

Ространснадзор и Росавиация закончили проверку авиакомпании «Азимут» и обнаружили более 20 нарушений безопасности полетов — при организации летной работы, а также поддержании летной годности пилотов, сообщает газета «Известия» .

Проверка состоялась после инцидента, произошедшего 24 ноября. Тогда в столице Турции Анталье произошла авария с последующим возгоранием самолета Superjet 100 (RA-89085).

Оказалось, что у авиакомпании отсутствует информация о посадках SSJ-100 с повышенной перегрузкой, а также допуска самолетов без техобслуживания. За 11 месяцев прошлого года было выполнено примерно 12% всех посадок с отскоком от полосы после касания шасси.

Комиссия обнаружила 18 случаев выхода за ограничения руководства по летной эксплуатации. На шести рейсах перегрузка составляла более 2g с увеличением вертикальной скорости. Во время 19 полетов пилоты выходили за пределы допустимой вертикальной скорости снижения.

Ространснадзор выписал «Азимуту» предписания для устранения нарушений. Некоторые из них авиакомпания устранила еще до окончания проверки.

Инцидент с возгоранием произошел 24 ноября. Самолет Sukhoi Superjet 100 летел из Сочи. По предварительной информации, огонь начался в двигателе. На борту находилось 79 человек. Никто не пострадал.