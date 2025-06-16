Массовая авария на МКАД: движение затруднено на километры, есть пострадавшие
На МКАД затруднено движение на 2,5 км из-за массового ДТП с двумя пострадавшими
Фото - © Госавтоинспекция Москвы
На внутренней стороне 78-го километра МКАД случилась авария с участием нескольких машин. Движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Авария произошла в районе съезда № 79. На месте происшествия работают оперативные службы города.
По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два человека. На месте автостолкновения работает дорожная полиция.
В районе ДТП свободна только одна полоса из пяти. Водителям советуют выбирать пути объезда.