Массовая авария на МКАД: движение затруднено на километры, есть пострадавшие

сегодня в 16:49

На МКАД затруднено движение на 2,5 км из-за массового ДТП с двумя пострадавшими

На внутренней стороне 78-го километра МКАД случилась авария с участием нескольких машин. Движение в районе ДТП затруднено на 2,5 километра, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе съезда № 79. На месте происшествия работают оперативные службы города.

По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали два человека. На месте автостолкновения работает дорожная полиция.

В районе ДТП свободна только одна полоса из пяти. Водителям советуют выбирать пути объезда.