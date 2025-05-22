Масштабная работа по замене асфальта стартовала на Садовом кольце в Москве

На Садовом кольце в Москве началась масштабная работа по замене асфальта. Обновление покрытия понадобилось из-за износа верхнего слоя и образования колеи, которая могла привести к авариям, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы уже начались на Новинском бульваре от Поварской улицы до станции метро «Смоленская». Здесь задействовали 140 специалистов и 82 единицы техники. На этом участке асфальт меняли 5 лет назад.

Дорожное полотно обновят на улицах Садовой-Каретной, Земляной Вал, Садовой-Спасской, на Смоленском и Зубовском бульварах, Самотечной эстакаде, Крымском мосту и других участках Садового кольца.

Специалисты проводят работы в несколько этапов: снимают покрытие фрезой, ремонтируют дождевую канализацию и смотровые колодцы, укладывают новое полотно и наносят разметку. Ремонт идет ночью, движение перекрывается частично по правилам безопасности.