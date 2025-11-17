Машины остались без интернета из-за новых правил регистрации в сетях

Новые правила так называемого «периода охлаждения» для SIM-карт ударили по автомобилистам, чьи машины оснащены интегрированными системами с доступом в интернет, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

Речь идет о штатных головных устройствах, которые используют сотовые сети для работы навигационных приложений, интернет-радио и других онлайн-сервисов.

Проблема возникла из-за того, что такие устройства выходят в сеть только при работающем двигателе, и если автомобиль не использовался более 72 часов, соединение блокируется. Для разблокировки требуется пройти проверку CAPTCHA, что создает дополнительные трудности: многие автомобильные системы не имеют браузера для ввода кода, а необходимость отвлекаться на проверку во время движения нарушает безопасность.

Кроме того, часть устройств технически не способна принимать и читать SMS со ссылками для верификации, что полностью лишает их доступа в интернет после трехдневного простоя.

Ранее россияне начали получать SMS-сообщения с уведомлением об ограничении мобильного интернета после возвращения из-за границы.