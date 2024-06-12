Маршруты наземного транспорта Москвы могут изменить из-за ливня

сегодня в 18:15

«Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — говорится в сообщении.

Ранее упавшее дерево стало причиной сбоя на «фиолетовой» ветке столичного метрополитена. В настоящее время движение поездов восстановлено и введено в график.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в мегаполисе ожидаются ливень, местами гроза и град. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В среду на столицу может обрушиться около 42 мм небесной влаги, что составляет 54% от месячной нормы осадков.