Маршруты наземного транспорта Москвы могут изменить из-за ливня
Локальные изменения маршрутов наземного транспорта Москвы возможны из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей», — говорится в сообщении.
Ранее упавшее дерево стало причиной сбоя на «фиолетовой» ветке столичного метрополитена. В настоящее время движение поездов восстановлено и введено в график.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в мегаполисе ожидаются ливень, местами гроза и град. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.
В среду на столицу может обрушиться около 42 мм небесной влаги, что составляет 54% от месячной нормы осадков.