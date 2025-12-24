Маршруты МАП № 10 в Королеве стали самыми востребованными у пассажиров Подмосковья

Мострансавто опубликовало рейтинг филиалов компании по объему пассажиропотока. Автобусы МАП № 10 города Королев перевезли 71,5 млн пассажиров, что стало лучшим показателем среди 12 филиалов.

Наиболее востребованным способом оплаты проезда в этом подразделении стали социальные карты — ими воспользовались 33,5 млн раз. По банковским картам пассажиры рассчитались 24 млн раз, а транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — 13,7 млн раз. Филиал обслуживает 136 маршрутов в Королеве, Ивантеевке, Сергиевом Посаде и Мытищах.

Второе место по пассажиропотоку занял МАП № 11 города Балашиха с более чем 61 млн поездок. Здесь также лидируют социальные карты — более 25 млн оплат, банковские карты — 23 млн, транспортные карты — 12 млн.

Третьим стал МАП № 5 города Подольск, где пассажиры совершили более 24 млн оплат по социальным картам, свыше 17 млн — по банковским и около 10 млн — по транспортным картам.

Мострансавто является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.