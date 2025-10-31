сегодня в 13:34

Маршрут речного транспорта от ЗИЛа до причала «Красные холмы» продлят в Москве

Третий маршрут регулярного речного транспорта российской столицы собираются продлить от промышленной зоны ЗИЛ до причала «Красные холмы» на Космодамианской набережной. Это произойдет в 2026 году, рассказал ТАСС заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Таким образом, третий маршрут «Новоспасский-ЗИЛ» будет иметь семь остановок. Новый плавучий причал планируют доставить в Москву из судоверфи в Перми.

Речной маршрут «Новоспасский-ЗИЛ» появился в июне 2025 года. Пока в маршруте шесть остановок. Длина составляет 5,4 километра.

Маршрут связал четыре района города — Таганский, Замоскворечье, Южнопортовый и Даниловский. По нему были совершены 105 тыс. поездок.

Новый плавучий причал «Красные холмы» после запуска на Космодамианской набережной в 2026 году будет вмещать до 40 человек. Суммарная протяженность маршрута составит семь километров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.