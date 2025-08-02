Ликсутов: прокат велосипедов «Велобайк» запустили в ОЭЗ «Технополис Москва»

Чтобы улучшить транспортную доступность высокотехнологичных производств, ОЭЗ «Технополис Москва» продолжает развивать соответствующую инфраструктуру. Так, на 3 ее площадках появились парковки для велопроката «Велобайк», на них действует специальный корпоративный тариф, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в мегаполисе по поручению градоначальника Сергея Собянина идет работа по развитию велосипедного транспорта и приобщению москвичей к велокультуре.

« Так, теперь электровелосипеды новой модели 2.0 городского сервиса „Велобайк“ стали доступны для сотрудников ОЭЗ „Технополис Москва“. На территории 3 площадок особой экономической зоны столицы открыто 22 парковки для велопроката. Велосипеды обновленной модели отличаются улучшенной конструкцией, они оснащены водозащищенным дисплеем, а также держателем для телефона с беспроводной зарядкой», — заявил Ликсутов.

Аренда велосипедов на территории ОЭЗ Москвы осуществляется через приложение, где отмечены все парковки в пределах этих зон.

«Парковки открылись на площадках „Печатники“ и „Алабушево“, а также в индустриальном парке „Руднево“. Благодаря городскому сервису специалисты, работающие в ОЭЗ „Технополис Москва“, смогут быстрее добираться от места работы до метро и обратно. Для сотрудников особой экономической зоны действуют специальные условия по корпоративному тарифу», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках корпоративного тарифа доступ к прокату для сотрудника обойдется в 99 рублей на сезон, далее начнется поминутная тарификация — от 4 до 6 рублей за минуту. Ее стоимость рассчитывается динамически и зависит от спроса. Популярность СИМ и велосипедов увеличивается год от года: ими все чаще пользуются, чтобы добраться до дома, станции метро или другого места назначения.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, в столичной ОЭЗ уделяется внимание не только развитию высокотехнологичных производств, но и повышению комфорта ее сотрудников и гостей.