Ликсутов: Москва — один из мировых лидеров по развитию электротранспорта

Москва является одним из мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В Центре перспективных разработок Московского транспорта вице-мэр совместно с главой МЧС России Александром Куренковым провел стратегическую сессию по развитию и безопасности электротранспорта на примере мегаполиса.

В ходе мероприятия специалисты МЧС РФ, транспортного комплекса Москвы и других профильных организаций обсудили вопросы, связанные с улучшением работы и предотвращением нештатных ситуаций в сфере электрического транспорта. Весь электротранспорт в Москве соответствуют самым высоким требованиям безопасности.

На территории Центра перспективных разработок организовали выставку, на которой представили самую современную технику и ее компоненты: электробусы, электромобили, аккумуляторные батареи, спецтехнику для коммунальных служб, автомобили МЧС России и др.

«Заказ Москвы на разработку передовых технологий и создание уникального подвижного состава стимулирует развитие промышленности», — заявил Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что это позволяет добиться технологической независимости и нарастить новые мощности для полного перехода на экологичный и комфортный электротранспорт.

В рамках развития электротранспорта в столице строятся новые и модернизируются действующие депо и электробусные площадки; производятся электромобили «Москвич» для граждан и городских служб; локализуется и наращивается производство ключевого элемента электротранспорта — тяговых аккумуляторных батарей, а также ведется работа над созданием самых передовых технологий для обеспечения комфорта и безопасности электротранспорта.