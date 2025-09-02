Ликсутов: летом в Москве количество поездок на электросудах увеличилось на 10%

Количество поездок на речных электросудах увеличилось до практически 500 тыс. с июня по август включительно в Москве. Это на 10% больше, чем в 2024 году, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшей популярностью пользовался причал «Киевский». С него люди отправлялись в поездки чаще всего.

20 июня заработал 3-й маршрут регулярного речного электротранспорта «Новоспасский – ЗИЛ». Он связал центр и юго-восток Москвы, предоставил доступ к наиболее инновационному виду транспорта 55 тыс. жителям четырех районов мегаполиса.

На маршруте появились четыре новых причала «Дербеневская набережная», «Новоспасский», «Торпедо» и «Симоновский». Причал «Автозаводский мост» оказался частью нового маршрута. «ЗИЛ» стал конечной остановкой второго и третьего маршрутов.

Добраться по реке от Новоспасского монастыря до ЗИЛа можно за 55 минут. Это быстрее, чем на наземном городском транспорте в часы пик.

Многие москвичи садятся на 3-й маршрут и совершают повседневные поездки. Так они экономят 30-40 минут на дороге.

Так, от причала «Торпедо» до ТРЦ «Ривьера» можно добраться за 13 минут. Суммарно на новом маршруте с момента его создания пассажиры ездили уже около 67 тыс. раз.

Одновременно с запуском третьего регулярного маршрута на маршруте №2 «ЗИЛ — Печатники» заработал новый причал «Московская верфь». Она находится неподалеку от новой судоверфи в Нагатинском затоне.

В августе вместе с Музеем Москвы начали проводиться аудиоэкскурсии на маршруте «Новоспасский — ЗИЛ». Подобный формат пользуется популярностью у пассажиров.

Аудиосопровождение есть с 2023 года на маршрутах «Киевский — Парк Фили» и «ЗИЛ — Печатники». За этот период экскурсии прослушали примерно 70 тыс. человек.

Еще на 3-й маршрут вышло шесть новых электросудов. Имена им дали по традиции в честь малых рек Москвы — «Десна», «Чечера», «Бусинка», «Корюшка», «Очаковка». Недавно к ним присоединились «Пехорка», «Люберка». Они пока будут функционировать в резерве и менять остальные суда на линиях.

До конца 2025 года электрический флот должны пополнить суда «Рудневка» и «Самородинка». Так, количество кораблей регулярного речного электротранспорта увеличится до 31.

Новые электросуда модернизировали с учетом опыта эксплуатации. В салоне сделали большее число мест для пассажиров — их количество увеличили до 56. Также были обновлены медиаэкраны, создали улучшенные системы климат-контроля и освещения. Помимо этого, была увеличена емкость батареи. Это сделали для более продолжительных поездок. За лето инновационные электрические суда совершили около 19 тыс. рейсов.

По данным опроса, 97% пассажиров оказались довольны поездками на круглогодичных речных маршрутах. Пассажиры электрических судов подчеркнули удобство и безопасность поездки, плавность езды судна, надежность функционирования средств оплаты.

Ликсутов подчеркнул, что жители Москвы все чаще выбирают электрические суда для передвижения по столице. Благодаря развитию наиболее инновационного вида городского транспорта количество пассажиров на регулярных речных маршрутах летом увеличилось на 10%.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина за прошедшие три месяца был запущен маршрут «Новоспасский — ЗИЛ», открыт причал «Московская верфь» на 2-м маршруте и выпущены на линии восемь модернизированных электросудов, добавил Ликсутов.

Еще была проведена 1-я лекция на судне. Также запустили аудиоэкскурсии на новом третьем маршруте, подчеркнул заммэра Москвы.