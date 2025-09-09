Ликсутов: 20 новых электробусных маршрутов появились в Москве летом

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал, что летом в мегаполисе появились 20 новых электробусных маршрутов, они затронули около 40 районов. Добираться до мест притяжения и различных соцобъектов стало безопаснее и комфортнее.

В российской столице и дальше расширяют сеть электробусных маршрутов. В Москву регулярно поставляют новые транспортные средства, благодаря этому автобусные маршруты обслуживают экологические транспортные средства, что делает поездки более комфортными, а воздух в мегаполисе чище.

Список последних маршрутов, где запустили электробусы

Последними летом в Москве запустили 3 маршрута — №149, 100 и 519. Первый идет на севере Москвы. Он проходит мимо больниц, поликлиник, образовательных учреждений, парков. Также маршрут объединяет 4 станции рельсового каркаса — метро и МЦД Лианозово, метро «Яхромская», МЦД Дегунино.

По маршруту №100 начал ходить уже 100-ый электробус нового поколения. Он едет от станции метро «Сокол» до Щукина. На транспорте можно быстрее и комфортнее доехать до ключевых социальных учреждений и станций рельсового каркаса.

Также был запущен маршрут №519 в ЦАО и СВАО. Электробусы смогли объединить 3 района Москвы: Бутырский, Мещанский, Марьина Роща, а также 11 станций рельсового каркаса.

«Благодаря запуску надежной, комфортной и экологичной инновационной техники пассажиры чаще выбирают для передвижения наземный городской транспорт. По будням на новых электробусных маршрутах совершают более 50 тыс. поездок. Продолжаем развивать экологичную сеть наземного городского транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — подчеркнул Ликсутов.

Плюсы электробусов

У электробусов есть ряд преимуществ. Например, замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа примерно на 60 тонн ежегодно. Транспортное средство плавно едет, не шумит и не вибрирует. Это обеспечивает дополнительный комфорт для пассажиров.

В салоне электробуса есть зарядные порты для устройств. Также установлены специальные экраны. На них показывается полезная информация о маршруте.

Также в электробусе есть откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных пассажиров. Еще создана накопительная площадка для велосипедов и колясок.

Летом 2025 года в Москве начали ходить современные электробусы КАМАЗ-52222 поколения А5. В новых моделях больше места в салоне. Средние и задние двери открываются наружу. У дверей есть зеленая и красная подсветки. Они информируют о начале и конце посадки.

Климатическую систему сделали более эффективной. Для ручной клади создали особые места впереди салона. Накопительные площадки для велосипеда и коляски сделали шире на 15%. У электробусов обновили внешний вид. Он соответствует мировым трендам в области дизайна.

С 2022 года в Москву передают технику улучшенной комплектации. В этих электробусах имеется адаптивное освещение салона. Оно, чтобы обеспечить пассажиров комфортом, меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00.

Увеличенный на 18% передний указатель маршрута дает возможность заметить номер с дальнего расстояния. Установленный в салоне электрообогреватель не оказывает влияния на окружающую среду. Также он поддерживает подходящую температуру.

Запас хода увеличился с 40-50 до 80-90 км. Масса транспортного средства осталась прежней.

Обслуживание электробусов

В 2024 году на линию вышли КАМАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне. Электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва стала первым регионом в РФ, где начали возводить электробусные парки.

Три года назад в ТиНАО заработал первый в России и наиболее масштабный в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные транспортные средства начали работать на маршрутах в Новомосковском и Троицком административных округах.

В 2023 году на северо-западе возвели парк «Митино». С его появлением электробусы начали курсировать по маршрутам в 20 районах Москвы и двух ближайших населенных пунктах области.

В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке Москвы.

В соответствии с условиями контракта с ПАО «КАМАЗ», в 2025 году собираются передать 400 электробусов КАМАЗ-52222 поколения А5. Их делают, ориентируясь на опыт производства более ранних моделей и отзывы людей. Благодаря заказу Москвы на изготовление новой техники в регионах России появляются рабочие места. Также стимулируется развитие промышленности в РФ.

Каждый электробус соответствует важным стандартам безопасности и высокому уровню сервиса. Низкопольный транспорт на 100% приспособлен для обеспечения комфорта маломобильных пассажиров. Войти и выйти можно с помощью откидной аппарели и кнопки вызова водителя.

Оплатить проезд можно с использованием цифровых валидаторов. Также в электробусе при открытии дверей функционирует воздушная завеса. Она дает возможность сохранить комфортную температуру в салоне.

Для безопасности пассажиров в транспорте разместили видеокамеры. Они находятся как снаружи, так и внутри.