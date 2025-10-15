Латвия ввела систему платной электронной очереди для пересечения границы

сегодня в 15:48

Латвия с 15 октября ввела платный въезд через границу с Россией и Беларусью

С 15 октября Латвия ввела платный въезд через границу с Россией и Беларусью, сообщает RT со ссылкой на латвийский сайт электронного бронирования очереди.

Подчеркивается, что вместо живой очереди для проезда через внешнюю границу из России и Беларуси, Рига внедрила систему платной электронной очереди.

«Плата за бронирование электронной очереди для одного транспортного средства составляет €9,3», — отмечается в сообщении.

Забронировать место в электронной очереди необходимо заблаговременно — не позже, чем за месяц до планируемой поездки. Это позволит выбрать оптимальный временной промежуток для пересечения границы.

