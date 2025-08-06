«Ладе» сильно досталось: авто и электровелосипед жестко столкнулись в Москве

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В Москве водитель электровелосипеда пострадал при столкновении с Lada

На дублере Можайского шоссе в Москве произошла авария с участием автомобиля Lada и электровелосипеда. В результате ДТП пострадал водитель двухколесного транспорта, его госпитализировали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по кадрам с места аварии, автомобилю серьезно «досталось» во время столкновения — у него повреждены двери, лобовое стекло и часть кузова. Пострадавший водитель электровелосипеда, предположительно, оказался курьером.

Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств аварии. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Тем временем на северо-западе Москвы черная Infiniti протаранила примерно пять машин, попыталась скрыться и заглохла через 200 метров.