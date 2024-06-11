Квадроциклистам Подмосковья напомнили о правилах эксплуатации спецтехники

В связи с наступлением сезона и участившимися случаями нарушений при эксплуатации спецтехники жителям Подмосковья напомнили о необходимости их регистрации и соблюдении правил эксплуатации спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии региона.

«Многие жители сейчас имеют на своих загородных участках квадроциклы и снегоходы, кто-то использует такую спецтехнику в коммерческих целях в качестве развлечения для туристов. Однако не стоит забывать о том, что при не правильной эксплуатации и не умении ими управлять, такие технические средства представляют реальную опасность для жизни и здоровья. В весенне-летний период нарушения в данной области участились, специалисты гостехнадзора ни раз выявляли нарушителей, катающихся без номерных знаков, пройденного ТО и прав. Во-первых, такие технические средства, как снегоходы и квадроциклы должны быть зарегистрированы, во вторых пройти технический осмотр, а водитель иметь соответствующий документ на право управления самоходным средством», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. .

В прошлом году президент подписал закон, упрощающий доступ к вездеходной технике, желающим приобрести снегоход или квадроцикл больше не нужно сдавать на права тракториста-машиниста, достаточно иметь на руках права категорий A, В1, B, C и D. Однако тут есть небольшой нюанс, если обладатели категорий A и B1 могут беспрепятственно управлять такой техникой, то на владельцев категорией B, С, D накладываются определенные ограничения — взять снегоход или квадроцикл лишь в прокат, перед этим пройдя инструктаж по вождению. До этого момента для управления спецтехникой в Подмосковье нужно было получить удостоверение тракториста-машиниста в органах Гостехнадзора Минэкологии.

«Закон новый, не многие об этом знают, как и о том, что нужно регистрировать такую спецтехнику. Специалисты гостехнадзора проводят с нарушителями профилактические беседы, выдают предостережения организациям, занимающимся коммерческой деятельность по прокату техники, следят за исполнением правил по эксплуатации самоходной техники», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

