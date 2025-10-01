Кузбассовцы смогут летать на тропический остров Фукуок во Вьетнаме
Жители Кузбасса получат возможность посетить тропический остров Фукуок во Вьетнаме уже в предстоящий зимний сезон, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу аэропорта Новокузнецка.
Начиная с 13 ноября, авиарейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в 12 дней на самолетах Boeing 757-200.
«Авиакомпания AZUR air запланировала чартерную программу на остров всего из восьми городов России, и Новокузнецк вошел в их число. Это подчеркивает значимость аэропорта в маршрутной сети и его роль как одной из основных воздушных гаваней для перевозчика», — отметил управляющий директор международного аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.
Приобрести билеты можно через туристические агентства, так как они включены в пакетные туры, которые уже предлагаются туроператорами.
