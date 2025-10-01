Кузбассовцы смогут летать на тропический остров Фукуок во Вьетнаме

Рейсы из Кузбасса на тропический остров Фукуок во Вьетнаме стартуют 13 ноября

Жители Кузбасса получат возможность посетить тропический остров Фукуок во Вьетнаме уже в предстоящий зимний сезон, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу аэропорта Новокузнецка.

Начиная с 13 ноября, авиарейсы будут осуществляться с периодичностью один раз в 12 дней на самолетах Boeing 757-200.

«Авиакомпания AZUR air запланировала чартерную программу на остров всего из восьми городов России, и Новокузнецк вошел в их число. Это подчеркивает значимость аэропорта в маршрутной сети и его роль как одной из основных воздушных гаваней для перевозчика», — отметил управляющий директор международного аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Приобрести билеты можно через туристические агентства, так как они включены в пакетные туры, которые уже предлагаются туроператорами.

