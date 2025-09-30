Крымский мост на время перекрыт для движения транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале крымского оперштаба.
Прибывающих на объекта инфраструктуры и в зону досмотра попросили сохранять спокойствие.
Людям порекомендовали следовать рекомендациям работников транспортной безопасности.
Причины перекрытия не называются.
Ранее сообщалось, что рекордная пробка на Крымском мосту уменьшилась почти в два раза. До этого ее длина составляла 35 километров, а в очереди находились примерно 4 тыс. автомобилей.
