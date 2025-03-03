Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья запустил чат-бот для HR-задач

В понедельник, 3 марта, «Мострансавто» — крупнейший пассажирский перевозчик Московской области с 12 межмуниципальными автотранспортными предприятиями (МАП), в которые входят производственные базы и производственные участки по всему региону — запустило чат-бот в Telegram по набору сотрудников. На сегодняшний день в компании, подведомственной Минтрансу Московской области, трудятся свыше 16 тысяч человек. Вакансии открыты в разных городах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Чат-бот максимально прост в использовании. Заинтересованному в работе соискателю необходимо ответить на несколько вопросов, а также оставить контактный номер телефона. После этого с кандидатом свяжется сотрудник компании для уточнения деталей и дальнейшего оформления.

«Чат-бот — это современное решение, которое устраняет бюрократические барьеры, упрощает и ускоряет процесс трудоустройства в «Мострансавто». Мы стремимся сделать все этапы приема на работу максимально комфортными как для кандидатов, так и для нашей компании, поэтому постоянно ищем новые подходы в рекрутинге. Чат-бот — шаг в сторону цифровизации и автоматизации HR-процессов, что особенно важно в условиях современного ритма жизни», — отметили в «Мострансавто».

Чат-бот берет на себя рутинные задачи, предоставляет информацию в нерабочее время и выходные, снижает нагрузку на сотрудников. Кандидаты получают круглосуточную обратную связь, а сотрудники — экономию времени. С помощью нового инструмента компания планирует сделать более прозрачным процесс найма и быстрее закрывать вакансии. «Мострансавто» предлагает всем сотрудникам официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, социальный пакет, бесплатные поездки в автобусах предприятия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.