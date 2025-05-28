Кризис отрасли: 86% таксопарков в РФ остались без прибыли в 2024 году

Только 14% таксопарков в России завершили 2024 год с прибылью

По итогам 2024 года лишь 14% российских таксопарков смогли выйти в плюс. Остальные продолжают работать с убытками или на грани самоокупаемости, несмотря на расширение автопарка и рост внешнего финансирования, сообщает Газета.ru .

Как показало исследование компании Ivitech, большинство таксопарков не ведут базовый финансовый учет и принимают управленческие решения без анализа данных. Проблемы с ремонтом, простоями, тарифами и падением выручки игнорируются, что приводит к систематическим убыткам.

Из 20 таксопарков только один строит полноценную финансовую модель и понимает структуру затрат. Остальные действуют интуитивно, не учитывая реальную рентабельность. По словам генерального директора Ivitech Артема Москалева, отсутствие цифр мешает выявить убыточные участки бизнеса, даже если машины находятся в постоянной работе.

Дополнительную угрозу создает высокая доля заемного финансирования. Только 17% компаний развиваются на собственные средства. Остальные закупают автомобили через лизинг с выплатами, растянутыми на 2–3 года. При этом реальная окупаемость редко просчитывается, особенно в условиях растущих затрат на обслуживание, дефицита запчастей и снижения поддержки от крупных агрегаторов.

В итоге даже при внешнем росте автопарка и занятости водителей финансовый результат для большинства операторов остается отрицательным.