Коричневый и синий: эксперты назвали любимые цвета автомобилистов в РФ

В 2024 году доля авто необычных расцветок выросла с 32 до 35%. Клиенты салонов стали вдвое чаще покупать коричневые машины, одновременно втрое за 3 года упал спрос на зеленые.

Таким образом, лидер роста среди цветов востребованных автомобилей в России — коричневый, он составляет 7% продаж и особенно востребован в сегменте кроссоверов и компактных машин. За ним идет синий цвет, при этом доминирует темный оттенок — 6% продаж и чаще всего покупатели выбирают автомобили Geely, в том числе флагманский кроссовер Monjaro этого цвета. На третьем и четвертом месте по увеличению спроса красные (5%) и зеленые (2%) машины.

Однако самыми популярными до сих пор остаются традиционные цвета автомобилей, уточняется в исследовании: это топ классики — белый (28%), черный (22%) и серый (15%).