Компенсационные автобусы ЦППК введут на Савеловском направлении 20–21 июля

20–21 июля будет скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

20 июля от станции Большая Волга (Дубна) отправлением в 8:00 с остановками: 8:07 — Карманово, 8:12 — 2-й участок, 8:17 — Мельдино-1, 8:25 — Темпы, 8:35 — Платформа Запрудня, 8:50 — Станция Вербилки, 9:30 — Автовокзал Дмитров.

20, 21 июля От станции Дубна отправлением в 7:50 с остановками: 8:00 — Станция Большая Волга, 8:07 — Карманово, 8:12 — 2-й участок, 8:17 — Мельдино-1, 8:25 — Темпы, 8:35 — Платформа Запрудня, 8:50 — Станция Вербилки, 9:30 — Автовокзал Дмитров. От станции МЦД Лобня отправлением в 8:00 с остановками: 8:25 — МЦД Долгопрудная, 8:35 — Станция метро «Физтех».

От станции Катуар отправлением в 7:35 и прибытием к станции метро «Физтех» в 8:10. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.