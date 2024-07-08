Коммунальщики Подмосковья восстанавливают дороги Дмитровского округа после дождя

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Из-за обильных осадков произошло разрушение дорожного полотна в поселке Поповское Дмитровского округа. Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы быстро отреагировали на ситуацию, обеспечив условия для ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основные меры включали организацию перекачки воды из придорожного водоема через проезжую часть.

На данный момент перекачивающее оборудование работает без сбоев, перекачано более 5 тысяч кубометров воды. Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» находятся на месте для круглосуточного дежурства и контроля ситуации.

Параллельно с этим, силами «Мосавтодора» ведутся работы по отсыпке и восстановлению разрушенной части дороги, что позволит восстановить нормальное движение в кратчайшие сроки.

«Мы оперативно реагируем на все вызовы и обеспечиваем необходимую поддержку для быстрого восстановления инфраструктуры. Благодаря слаженной работе МОС АВС и «Мосавтодора», жители Дмитровского округа вскоре смогут вновь пользоваться дорогой без ограничений», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.