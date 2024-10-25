Количество такси в Петербурге за год увеличилось более чем на 40%

сегодня в 12:15

450 новых перевозчиков занесли в реестр такси в Петербурге

В Санкт-Петербурге 450 перевозчиков получили разрешения на транспортировку пассажиров и их багажа на легковых такси, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.

Из общего числа перевозчиков 65 являются новыми индивидуальными предпринимателями, а 366 — самозанятыми.

На сегодняшний день в реестре зарегистрировано 1 982 перевозчика, 10 служб такси и 57 534 автомобиля, что на 40,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Из них — 18 059 авто включены непосредственно за 9 месяцев текущего года», — заявили в пресс-службе комитета.

Средний возраст автомобилей в реестре снизился с 4,1 года до 3,5 лет, что свидетельствует о модернизации парка такси.