Количество ДТП на дорогах Подмосковья снизилось на 5% в 2024 году

Минтранс Подмосковья поделился статистикой аварийности на дорогах региона с начала года. За 10 месяцев зафиксировано 3 186 ДТП с погибшими и ранеными, сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП снизилось на 5%, также снизилось число погибших — на 4%, число раненых — на 6%. По сравнению с прошлым годом самыми аварийными стали август и октябрь — в эти месяцы в 2024 году зафиксировано большее число погибших, чем в 2023, а наименьшее число погибших в сравнении с прошлым годом пришлось на февраль, апрель и сентябрь», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Самыми частыми видами ДТП остаются столкновения и наезды на пешеходов. В ведомстве отметили, что на муниципальных дорогах по сравнению с 2023 годом в 2 раза выросло число погибших в наездах на пешеходов. Также среди частых видов аварий: съезды с дороги, наезды на стоящие транспортные средства и препятствия.

По данным Госавтоинспекции Подмосковья, в этом году выросли показатели детского травматизма на дорогах, при этом большая часть аварий произошла из-за нарушений ПДД водителями.

Положительная тенденция сохраняется по показателям с участием нетрезвых водителей — число таких ДТП снизилось.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники продолжают реализацию комплекса работ по обустройству дорог элементами безопасности, в том числе, принимая оперативные меры, вырабатывают необходимые мероприятия, реагируя на все ДТП с погибшими и пострадавшими. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтеров, направленные на профилактику и соблюдение ПДД.

В регионе до 24 ноября продолжается социальный раунд «Засветись», в рамках которого Госавтоинспекция Подмосковья проводит мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием пешеходов, проконтролируют соблюдение правил перехода проезжей части и наличие световозвращателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.