Клиенты каршеринга BelkaCar обвинили сервис в мошенничестве

Пользователи заподозрили каршеринг BelkaCar в мошенничестве, люди массово жалуются на то, что с них пытаются взять штрафы за несуществующие ДТП, подсовывают поддельные фотографии, сообщает Mash .

Семье из Красногорска через месяц после пользования каршеринговым авто пришло требование оплатить 20 тыс. рублей за якобы разбитую машину. При этом сервис прислал клиентам снимки машины без единой царапины. Но BelkaCar настаивала: была дорожная авария. В случае неоплаты сервис пригрозил начислять проценты за день просрочки и добавить еще 100 тыс. рублей за сокрытие с места ДТП.

В Санкт-Петербурге произошла аналогичная история. Мужчине выставили счет на 13 тыс. рублей за бампер, который якобы был поврежден после его аренды. А другому клиенту штраф пришел через три месяца, он должен заплатить 150 тыс. рублей за якобы парковку так, что мусоровоз не мог проехать. Хотя при этом позднее сервис признал, что места для проезда хватало. Ко всему прочему аккаунт у пользователя был заблокирован, он не успел отвязать от него карту, деньги сервис попытался списать принудительно.

Теперь в истории семьи из Красногорска разбирается полиция.