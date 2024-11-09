Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии киевского аэропорта «Борисполь». Авиасообщение из страны, по сообщениям СМИ, может начаться до конца зимы 2025 года, сообщает издание соседнего государства « Страна ».

Источник издания подтверждает, что Украина может возобновить полеты из киевского «Борисполя» даже до завершения конфликта. В январе 2025 года может появиться пять-шесть перевозчиков.

При этом есть вероятность, что слухи о приближающемся открытии аэропорта «Борисполь» — не более, чем пиар-акция нынешних властей государства. Таким образом людям хотят продемонстрировать, что в стране что-то налаживается, приходит мирная жизнь, считает источник.

В прошлый раз об открытии аэропорта «Борисполь» заявляли 20 февраля 2024 года. Он должен был заработать в начале марта, однако этого не произошло.