Киевский аэропорт «Борисполь» хотят открыть до завершения боевых действий с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии киевского аэропорта «Борисполь». Авиасообщение из страны, по сообщениям СМИ, может начаться до конца зимы 2025 года, сообщает издание соседнего государства «Страна».
Источник издания подтверждает, что Украина может возобновить полеты из киевского «Борисполя» даже до завершения конфликта. В январе 2025 года может появиться пять-шесть перевозчиков.
При этом есть вероятность, что слухи о приближающемся открытии аэропорта «Борисполь» — не более, чем пиар-акция нынешних властей государства. Таким образом людям хотят продемонстрировать, что в стране что-то налаживается, приходит мирная жизнь, считает источник.
В прошлый раз об открытии аэропорта «Борисполь» заявляли 20 февраля 2024 года. Он должен был заработать в начале марта, однако этого не произошло.